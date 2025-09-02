【全國新聞】小羅拔甘迺迪遭疾控中心9名前任總監集體抨擊

【KTSF 】

聯邦衛生部長小羅拔甘迺迪遭到聯邦疾控中心（CDC）9名前任總監集體抨擊。

他們週一在《紐約時報》發表聯署文章，指小羅拔甘迺迪正在危害所有美國民眾的健康，文章質疑他聚焦於“未經驗證的療法”，而忽視既有的疫苗，又撤銷對某些有希望的醫學研究，令美國人對未來一旦出現醫療緊急狀態時會準備不足。

此外，文章也批評小羅拔甘迺迪任用不合資格，但附和他觀點的人士，去取代現任聯邦健康諮詢委員會的專家。

這9名前任CDC總監也指責他，基於有瑕疵的研究與不準確的聲明，而決定停止支持全球各項疫苗接種計劃，他們認為這些疫苗計劃，多年來保護到無數兒童的健康，並令美國民眾安全。

他們要求國會去監管衛生部，這篇聯名文章凸顯出最近特朗普政府與CDC的衝突，特朗普在上週將現任CDC總監Susan Monarez革職，Monarez透過律師表示，這個是因為她堅持不肯簽發「魯莽又不科學的命令」。

