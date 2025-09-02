【灣區新聞】舊金山數千民眾勞工節街頭集會遊行（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

9月1日是勞工節，舊金山（三藩市）數千名民眾走上街頭集會遊行，聲援勞工階層的同時，亦抨擊總統特朗普推出的大而美法案，只為富翁著想，忽略基層市民的權益。

「誰擁有權力？我們擁有權力，什麼樣的權力？屬於人民的權力。」

今年勞工節遊行集會的主題是「Workers Over Billionaires」（工人勝過億萬富豪），舊金山勞工議會聯同多個組織，週一早上在Mission區的BART灣區捷運站集合，一直遊行到Dolores Park。

現場有超過兩千人參加，民眾無懼高溫，大聲呼叫今年主題的口號：「跟我叫口號：工人勝過億萬富豪。」

不少民眾也舉著各種抗爭的標語，包括反對億萬富豪、反對國王、反對戰爭，以及支持工人與移民。

勞工節於1894年被定為聯邦節日，標記著勞工階層的成就，以及倡導改善工人的工作條件。

集會的參與者強調，工人權益的抗爭仍然持續，也指出總統特朗普的大而美法案，削減移民社區的資源，並侵害工人權益。

華人權益促進會項目經理吳雨泊（Jose Ng）說：「大家都知道通過了不同的法案，包括提到的大而美法案，給予企業以及有錢人士多些退稅的機會，但是換來的是我們低收入家庭、工薪家庭、勞工階層的利益受損，包括減免很多公共福利計劃和醫療計劃，這些都是影響到我們基層的工人，包括移民工人。」

吳雨泊呼籲，華裔社區要積極發聲，反對不公平的政策，以及確保華人權益得到保障。

服務業僱員國際工會SEIU的理事，梁女士本身是一名護理員，她表示，擔心政府會對醫療補助開刀。

梁女士說：「希望不要消減我們的醫療以及工時，我們要照顧長者，工作亦很辛苦，很多長者都是低收入，需要依靠醫療卡保證能夠吃藥，以及獲得照護服務。」

除了舊金山外，灣區多個城市也有舉行示威活動。

