影評：《没好婚姻 》英國夫妻的婚姻在加州結束

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對夫妻兩人的命運起伏交錯 ，在他們之間造成無法克服的裂痕。

一名崛起的建築師Theo Rose，一天在一間餐館為了要躲避和同事間的無聊談話，躲進廚房和裡面的名廚Ivy 一見鍾情。兩人之後搬到北加州Mendicino 縣，也有了兩個孩子。開始時，是丈夫Theo 的設計才藝被賞識，Ivy 在家照顧孩子。孩子長大後，Theo 給太太開了一間餐館。一次暴風雨，兩人的命運起了巨大改變。Theo 被視為建築業的毒藥，Ivy 卻也在一夜間轉運，餐館開了一間又一間。看到丈夫沮喪，給他買地蓋房子。但是Ivy 也妒忌孩子和父親比較親近，疏遠自己。夫妻兩人之間的裂痕不但加大，也開始對彼此的身心造成傷害。

這部電影改編自成名小說，而在1989年也已經拍過一次。今年的這一部新作，兩位影星都是英國影壇受歡迎但也有演技實力的Benedict Cumberbatch 和奧斯卡影后Olivia Colman。對白突出英國人幽默，話中帶刺的極端。電影最惹笑的鏡頭和最強之處，也都出自這裡。而感覺人物心胸狹窄的一些情節，在兩個討好演員的影子下，並沒有給觀眾摒棄他們的原因。但也因為這樣，也比較難接受為什麼性格討好的兩個人，會對彼此那麼尖酸刻薄。為什麼無法克服婚姻出現的難題？

看這段婚姻從誕生到結束的故事，在笑聲中感覺感嘆。

《没好婚姻 The Roses》看英國夫妻的婚姻在美國結束。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.searchlightpictures.com/the-roses

“The Roses” Review: Till death do they part

“Screening Room” reviews “The Roses”

Rating: 4 out of 5 stars

Now in theatres

