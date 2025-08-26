【全國新聞】多個民調顯示反對特朗普人數正上升 大多數美國人不認可其工作表現

【KTSF 朱慧琪報導】

過去一星期發布有關總統特朗普支持度的多項主要民意調查中，除三個機構之外，其餘機構的民調均顯示，反對特朗普總統的人數正上升，大多數美國人不認可他的工作表現。

自8月中旬以來，多項主要民調顯示，特朗普的支持度表現不一，兩份調查顯示他的支持率上升，一份支持與反對持平，其餘大多數則顯示支持率下降。

根據《經濟學人》與YouGov於8月15至18日對1,568名美國成年人進行的調查，特朗普就任第二個任期七個月以來，反對人數持續增加，調查發現，超過一半的受訪者（56%）表示，不認同他在總統任內的表現。

路透社與Ipsos較早的調查則顯示，只有四成受訪者支持特朗普，較第二任期開始時下降了7個百分點。

Decision Desk HQ的最新民調也顯示，特朗普的平均支持率為45.6%，反對率則達到51.1%。

Pew研究中心在8月中旬發布的調查更指出，特朗普的支持率僅有38%，不過在Insider Advantage的調查中，54%的受訪者表態支持，44%不支持，這是對特朗普最有利的數據。

相反，最不利的是American Research Group於8月17至20日間的調查，顯示有59%的受訪者不支持，只有38%表示支持。

整體來看，雖然近期多數民調對特朗普不利，但與他第一任期相比仍有改善。

根據RealClearPolitics的最新平均數據，目前有45.8%的美國人支持他，50.9%不支持，而在2017年，他的支持率僅38.2%，不支持率高達55.7%。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。