【灣區新聞】聖荷西發現地中海果蠅 Santa Clara縣部分地區將實施檢疫措施

南灣聖荷西市日前發現地中海果蠅，加州食物及農業管理局宣布，Santa Clara縣部分地區將要實施檢疫措施，阻止牠們廣泛繁殖。

果蠅威脅超過250種蔬果，包括橘類水果、石榴、芒果等，如果不立即控制，地中海果蠅會進行繁殖，並在農產品中留下幼蟲，可能破壞後園或農場種植的蔬果，甚至繁殖到其他地區。

當局表示，檢疫範圍約佔109平方英里，包括聖荷西、Santa Clara、Campbell、Los Gatos和Milpita市部分地區，檢疫區地圖的連結可在此處找到：www.cdfa.ca.gov/plant/medfly/regulation.html

當局的應對措施包括釋放不育雄性烏蠅，釋放速度為每週每平方英里25萬隻，不育雄蠅在自然環境中與野生可育雌蠅交配，但不會留存後代，以自然的方式根除果蠅。

當局呼籲居住在受影響範圍的居民，不要移走屋外種植的蔬果，這些蔬果仍可安全食用、烹調，如果要棄置，可將蔬果放進密封袋後棄置垃圾桶中，這些行動可防止害蟲通過人為方式擴散到附近地區。

