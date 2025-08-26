【灣區新聞】奧克蘭獲710萬Homekey+撥款 計劃收購及改建旅館供無家者入住（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）獲得一筆710萬元來自州府計劃Homekey+的撥款，計劃收購一間位於市內北部的旅館，改建為房屋，讓無家可歸者入住。

奧克蘭市府表示，將會用州府Homekey+ 710萬元撥款，購買位於Telegraph Ave 4715號的Maya旅館，並將旅館改建為23個永久房屋單位。

每個開放式單位，有簡單廚房設施，以及獨立洗手間，發展商Danco Communities將會發展並擁有物業，而非牟利機構Operation Dignity將會管理物業，並且協助住客尋求社會服務，包括戒毒、精神健康、教育，以及就業。

加州選民去年3月通過1號提案，授權州府發行接近64億元公債，推行精神健康服務，以及為無家可歸者提供房屋。

一號提案授權撥出其中約20億元，用來延續以及擴大州府在疫情時設立的Homekey計劃，現在稱為Homekey+，這項計劃撥款給地方政府收購旅館、酒店或公寓，可以更迅速地改建成為房屋，讓無家可歸者入住。

自從2020年到現在，奧克蘭市府總共獲得州府撥出接近一億零六百萬元，在十個地點推行Homekey房屋計劃。

