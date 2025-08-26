【全國新聞】馬里蘭州居民Kilmar Abrego Garcia再遭移民執法局拘留

【KTSF 張擎鳳報導】

在3月時，被當局不顧法官禁令，快速遣送到薩爾瓦多一間惡名昭彰監獄關押的馬里蘭州居民Kilmar Abrego Garcia，獲得回來美國後，繼續遭到當局拘留，上週五才獲得釋放候審，週一早上在巴爾的摩又再遭到移民執法局拘留，他的律師即刻向法院申訴，案件再次引起公共輿論的關注。

週一早上有大約二百人在ICE移民及海關執法局設施外集會，聲援Garcia。

Garcia說：「上帝與我們同在，而且上帝從沒有離開過我們，上帝會為我們所受的一切不公平帶來正義。」

Garcia是薩爾瓦多人，合法居住在馬里蘭州，他太太是美國公民，夫婦育有三個孩子。

特朗普政府指他是薩爾瓦多MS13黑幫份子，懷疑他曾參與人口走私，雖然他與家人都斷然否認指控，並有法官的命令暫時保障人身安全，但當局仍在今年3月中將他同一班委內瑞拉人一起遣送到薩爾瓦多囚禁。

他家人提出訴訟，在聯邦最高法院的命令下，當局在6月無奈將他接回美國。

他於今年6月返回美國，隨即面臨人口走私的指控。

Garcia代表律師Rina Gandhi說：「他遭受了難以想像的苦難，在那裡遭受了身體傷害。」

三日前，Garcia剛從聯邦監獄獲得釋放候審，但週一他與ICE人員會晤後有遭到拘留。

Garcia代表律師Simon Sandoval-Moshenberg說：「當他週五離開田納西州監獄時，收到通知要他今早8點報到，通知書說是面談，這顯然是假的。」

在Garcia拒絕以認罪，以換取遣送至哥斯達黎加後，當局威脅要將他驅逐至非洲烏干達。

他的律師立即向法院申訴 質疑當局的行動，承審法官也隨即在下午下令當局將他留在美國，不得驅逐。

移民權益團體經理Selah Torralba說：「Kilmar的故事，代表了全國無數人的故事，我們正奮力為他們維權。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。