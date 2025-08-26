【灣區新聞】以美國華人女性法律史為主題的展覽Herstory 3在Fremont總圖書館展出（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

以美國華人女性法律史為主題的展覽Herstory 3，現正在東灣Fremont總圖書館展出，紀錄華人女性在美國法律領域的貢獻。

Herstory 3–美國華人女性法律史展覽，23日在Fremont總圖書館舉行開幕儀式，Fremont市兩位華裔女性市議員黃潔宜（Teresa Keng），以及張亞靜（Yajing Zhang），以及前市長高敘加（Lily Mei）都到場表達支持。

這次的展覽以及新書的作者是律師邱彰，這也是她著作Herstory系列的第三本書，有中英文對照，紀錄華人女性在法律領域的貢獻。

邱彰說：「這個展覽是從2015年到2024年在美國發生的，重要的華人女性參與的官司，它談到了COVID的時候，華人女性忍受怎麼樣的痛苦，怎麼從痛苦、絕望，最後變成希望，也談到哈佛大學那場訴訟，各位都知道，那裡面有一位很偉大的女性，從頭到尾一直不停地讓這個訴訟成功，她叫Eva Guo，郭華，然後我們還談到現在正在德州，在佛羅里達各州進行的各種各樣對華人歧視的法案。」

Herstory 1 於2015年在台灣的歷史博物館開展至今，今年是第十年，也是第三本書問世。

邱彰說：「十年來我們成功地讓美國人知道，有一個很強的社區，而且一直在成長，是美國華人女性，我們到現在已經有四百多個法官，是華人女性。」

邱彰指出，華人在傳統上傾向於安靜不爭權，從華人修建鐵路至今，華人的地位並未提高，甚至被仇視，她推動美國華人女性法律史，就是要讓外界知道，華裔女性如何透過法律發聲。

邱彰說：「女人更厲害，女人她的堅韌性，很少有官司因為女人不打而停了，男人常常會放棄，女人從來不放棄，所以你家最強壯那個人，就是你家的女性。」

這項展覽在Fremont總圖書館，會展出到8月底，接著9月3日起在Union City圖書館展出到9月30日。

