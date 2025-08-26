【科技新聞】YouTube被控收集數千萬兒童數據用於發放廣告 Google以3千萬和解訴訟（視頻）

August 26, 2025 新聞, 科技新聞

【KTSF】

科技巨頭Google早前被多名家長指控，旗下的視頻應用程式YouTube收集數千萬13歲以下兒童的數據，用於發放廣告，Google稍早同意支付3千萬元，和解這宗訴訟。

起訴書指稱，Google利用數據操縱兒童，令他們延長使用YouTube的時間，這變相令他們接觸到更多針對兒童的廣告內容，Google從中增加收益。

Google在和解協議中沒有承認犯錯，但去年Google提交法院的文件，指稱訴訟未能明確列明原告承受損失，也未能證明YouTube搜集數據的方式，超越正常的商業行為，構成高度冒犯的作為。

這宗訴訟是由一群家長和監護人於2019年提出，代表包括加州在內的17個州的34名兒童，根據8月18日提交的和解協議，在2013年7月1日至2020年4月1日期間，曾在YouTube收看視頻的13歲或以下兒童，將合資格獲得賠償，人數估計介乎3,500萬至4,500萬人。

由於只有少數兒童提出申訴，原告律師估計他們可以至少獲得30元賠償，這項和解協議仍有待法院批准。

根據起訴書，Google在2013年的廣告收益為127億元，至2020年增至403億元。

而在這宗訴訟提出前，Google也面臨聯邦貿易委員會與紐約州提出的訴訟，指控YouTube透過兒童視頻收集數據，Google在這宗訴訟中同意以1.7億和解。

Google和解這宗訴訟後，曾同意限制收集兒童視頻的數據，並會全面停止發放個人化的廣告，

另外，Google透過教育產品收集兒童數據的做法，也面臨另一宗訴訟，灣區多間學校也有使用這個產品。

多名家長與其他人士指控Google暗中透過Workspace for Education中的Gmail、Chat和Gemini generative AI功能識別學生，追蹤他們網上活動，如他們瀏覽的網站和點擊的鏈結，「盜取」他們的個人數據牟利。

Google稍早承認有透過教育產品收集數據，但否認訴訟的指控。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles