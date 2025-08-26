【科技新聞】YouTube被控收集數千萬兒童數據用於發放廣告 Google以3千萬和解訴訟（視頻）

【KTSF】

科技巨頭Google早前被多名家長指控，旗下的視頻應用程式YouTube收集數千萬13歲以下兒童的數據，用於發放廣告，Google稍早同意支付3千萬元，和解這宗訴訟。

起訴書指稱，Google利用數據操縱兒童，令他們延長使用YouTube的時間，這變相令他們接觸到更多針對兒童的廣告內容，Google從中增加收益。

Google在和解協議中沒有承認犯錯，但去年Google提交法院的文件，指稱訴訟未能明確列明原告承受損失，也未能證明YouTube搜集數據的方式，超越正常的商業行為，構成高度冒犯的作為。

這宗訴訟是由一群家長和監護人於2019年提出，代表包括加州在內的17個州的34名兒童，根據8月18日提交的和解協議，在2013年7月1日至2020年4月1日期間，曾在YouTube收看視頻的13歲或以下兒童，將合資格獲得賠償，人數估計介乎3,500萬至4,500萬人。

由於只有少數兒童提出申訴，原告律師估計他們可以至少獲得30元賠償，這項和解協議仍有待法院批准。

根據起訴書，Google在2013年的廣告收益為127億元，至2020年增至403億元。

而在這宗訴訟提出前，Google也面臨聯邦貿易委員會與紐約州提出的訴訟，指控YouTube透過兒童視頻收集數據，Google在這宗訴訟中同意以1.7億和解。

Google和解這宗訴訟後，曾同意限制收集兒童視頻的數據，並會全面停止發放個人化的廣告，

另外，Google透過教育產品收集兒童數據的做法，也面臨另一宗訴訟，灣區多間學校也有使用這個產品。

多名家長與其他人士指控Google暗中透過Workspace for Education中的Gmail、Chat和Gemini generative AI功能識別學生，追蹤他們網上活動，如他們瀏覽的網站和點擊的鏈結，「盜取」他們的個人數據牟利。

Google稍早承認有透過教育產品收集數據，但否認訴訟的指控。

