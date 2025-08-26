【全國新聞】美國確診首宗與旅行有關的新型人類螺旋蠕蟲病例（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

美國確診首宗與旅行有關的新型人類螺旋蠕蟲病例（New World Screwworm），患者最近由中美州返回美國。

聯邦衛生與公眾服務部（HHS）發言人證實，美國確診首宗人類感染新型人類螺旋蠕蟲（New World Screwworm）病例，患者是馬里蘭州居民，曾到中美州薩爾瓦多旅行，之後返回美國。

疾控中心（CDC）並於8月4日確認這宗病例，目前CDC正與馬里蘭州衛生部合作調查案件。

螺旋蠕蟲過去主要在動物身上出現，幼蟲會鑽入宿主體內，在傷口或身體產卵，嚴重的可能令宿主死亡。

這種寄生蟲近期在中美洲及墨西哥等地爆發，打擊養牛業，目前尚未有藥物可以治療這個病。

聯邦衛生與公眾服務部指，目前這個病對美國公共衛生的風險仍處於非常低，對公眾仍然未有威脅。

