【全國新聞】特朗普簽署行政命令 取締首都華盛頓等城市的「無保獲釋」政策

總統特朗普週一簽署行政命令，指示聯邦政府採取行動，取締首都華盛頓以及多個城市對罪案被告人的「無保獲釋」政策。

特朗普週一簽署的兩項行政命令，指示首都華盛頓及其他司法管轄區終止所謂「無現金保釋」或「無保獲釋」。

所謂「無現金保釋」，就是由法官根據被告人是否對社會構成危害或威脅，或是否有潛逃風險，而決定是否准許他無需交錢，就獲准保釋在外等訊候審。

特朗普政府認為，華盛頓與其他實施「無需保釋金」的地區，一邊捉人一邊放人，讓某些罪犯一再有機會犯案，令治安惡化，所以責成聯邦司法系統必須在法律適用下，全面收緊現行的聯邦拘留制度。

如果有關的城市拒絕改變其無現金保釋政策，將會失去聯邦撥款補助。

但反對者就認為，取締現行的無現金保釋，對那些低收入的被告人並不公平，因為他們交不起保釋金而遭到繼續羈押。

伊利諾伊州民主黨聯邦眾議員Raja Krishnamoorthi就抨擊，特朗普正在走向「警察國家」，週一瞄準民主黨人主導的城市，難保日後也會攻擊失寵的共和黨地方首長，他也指責特朗普轉移視聽，避開民眾所關注的物價飆升問題。

Krishnamoorthi說：「這是避開我選區與其他人所投訴的主要問題，他們擔心雜貨價格飆升，電費飆升。」

他來自的伊利諾伊州，以及新澤西、新墨西哥等幾個州，已經或幾乎撤銷了「無保獲釋」政策。

特朗普週一的有關行政命令，被視為是聯邦加強掌控首都地區司法與警務的最新舉措。

首都華盛頓在1992年開始實施「無保獲釋」政策，但在今年7月為安全計，已經延長預審拘留，市長Muriel Bowser聲稱槍擊案有所減少。

