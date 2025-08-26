【灣區罪案】Vallejo男子涉嫌傳播兒童色情圖片（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

最近灣區有什麼新的罪案消息？

據加州東區聯邦檢察官辦公室表示，一名21歲的Stockton男子Julian Arellano-Taylor，因涉嫌利用社交媒體非法販賣槍支，被判處九年監禁。

聯邦檢察官週五表示，在2023年5月至2024年3月期間，被告在Instagram上宣傳和銷售槍支，直到他的一名顧客成為秘密線人，控方指出懷疑Arellano-Taylor還販賣可卡因。

另外，加州東區聯邦檢察官辦公室最近也起訴一名43歲的Vallejo男子Marcos Gonzalez-Reyes，他涉嫌使用名為eMule的點對點平台，擁有及傳播數百張兒童色情圖片。

警方於5月對他的住所進行了搜查，發現了包含數千張，涉及幼兒和兒童色情圖片的電子設備，如果所有指控成立，，被告將面臨最高30年監禁，和50萬元罰款。

週一早上7時半左右，在東灣列治文市灣區捷運BART車站外，一名AC Transit公車司機，在一輛公車上疑似遭遇家暴，受了皮外傷，目前已被送往醫院接受治療，當局正在調查此事。

據舊金山紀事報報導，東灣奧克蘭警方表示，週日凌晨接連出現了多場非法飆車活動（Sideshow），一輛汽車被縱火焚燒，警方已發出21張罰單，並拖走了四輛汽車，警方正在努力尋找其他涉嫌參與活動的車輛。

據The Mercury News報導，南灣聖塔克拉拉縣地方檢察官週一上午撤銷了對44歲的Richard Tillman涉嫌7月縱火焚燒南聖荷西一家郵局的指控，理由是避免重複訴訟，而耗費大量金錢和資源。

聯邦檢察官已經對他提起類似的訴訟，他於8月21日否認聯邦認罪，並定於10月20日再次出庭。

一旦罪名成立，Tillman將面臨五到二十年監禁。

