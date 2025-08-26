【灣區新聞】華裔男童Ayden Fang車禍去世 居民舉行追悼會

【KTSF 張擎鳳報導】

在中半島San Mateo縣的Burlingame市，有社區居民為8月初在車禍中不幸去世的華裔男童Ayden Fang舉行追悼會。

超過100人星期日下午到案發現場對面的停車場，出席4歲男童Ayden的追悼會，Ayden的叔叔代表家屬發言。

案發於8月8號，一名19歲女司機開車，離開Burlingame一個停車場時，懷疑被一輛電動單車撞到，然後該名女司機的車就加速，駛上對面街的行人路，撞到當時正在餐廳Truffle Poke Bar外玩的Ayden，和他6歲的姊姊。

最後Ayden傷重不治，他的姊姊留院治療後已沒有大礙，目前已經出院。

Ayden的老師Amna Rehamne亦有出席追悼會。

Rehamne說：「他是一位出色的學生，也是老師夢寐以求的學生，他對學習充滿熱誠，聽從指令，樂於練習新學到的技能。」

Ayden的爸爸Ming Fang就表示，對車禍感到震驚和憤怒，有時他不想接受兒子已經離去的事實，Fang希望社區能夠團結，改善加州行人的安全。

至於案發的餐廳將會在星期三重開，並為Ayden舉辦籌款活動。

另外涉案司機目前並沒有受到檢控。

