【科技新聞】蘋果控告中國手機製造商Oppo挖走華裔高薪員工 鼓勵他洩露商業機密（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

美國科技巨頭蘋果公司（Apple）控告中國手機製造商Oppo，挖走了Apple Watch團隊的一名華裔高薪員工，並鼓勵他竊取商業機密，以方便他在Oppo所出任的新職位。

據Mercury News的報導，蘋果公司週四在聖荷西聯邦法院入稟起訴中國智能手機製造商Oppo。

法庭文件指，蘋果前感測器系統架構師Chen Shi，6月離職蘋果公司前，曾秘密竊取蘋果有關健康感測技術的機密文件，以幫助Oppo開發一款用來與蘋果產品競爭的穿戴式裝置。

起訴書稱，Chen Shi隱瞞了他即將加入直接競爭對手的事實，謊稱自己辭職，是為了返回中國照顧年邁的父母。

Shi在離開蘋果之前，曾用中文給Oppo的一名副總裁留言，稱他一直在審閱各種內部材料，並進行大量一對一會議，盡可能收集更多的信息，稍後會與大家分享，而這位Oppo 高層回覆「好的」。

蘋果表示，Shi參加了數十場與Apple Watch技術團隊成員的一對一會議，以了解他們正在進行的研究，而且在他離開蘋果的三天前深夜，他從一個受保護的文件夾中下載了63份文件，然後在離職前一天，他將這些數據轉移到一個U盤上。

離開蘋果後，Shi加入了Oppo位於矽谷的研究中心，該中心以Oppo和InnoPeak品牌營運。

蘋果指，Shi違反了保密與智慧財產權協議，而OPPO是知情，且鼓勵了他的行為。

OPPO回覆查詢時指，OPPO已審視過Apple的指控，並沒有發現任何證據，表明這些指控與Chen Shi在Oppo工作期間的行為有任何關聯。

近年來，蘋果提起了多起訴訟，指控前員工和競爭對手違反約定和竊取知識產權，已有至少三名曾參與蘋果已放棄的電動車自動駕駛項目的前工程師，因涉嫌向中國洩露機密而被刑事起訴。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。