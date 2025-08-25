【全國新聞】華盛頓國民警衛隊獲配槍執行任務 特朗普威脅擴大部署至芝加哥、巴爾的摩

【有線新聞】

美國官員指華盛頓的國民警衛隊，周日起獲配槍執行任務，總統特朗普威脅擴大國民警衛隊部署至芝加哥及巴爾的摩等地，據報國防部正計劃芝加哥的部署安排。

美聯社攝影師周日在首都華盛頓拍攝到國民警衛隊員配槍執行任務，華盛頓地區聯合專責小組發聲明指，部分隊員周日起會配備M17手槍或M4突擊步槍，強調只會在迫不得已情況下，包括嚴重受傷甚至有死亡威脅才會開槍。

逾1,900名進駐華盛頓的國民警衛隊成員過往沒有配備武器，直至上星期防長海格塞斯才為配槍「開綠燈」，有國防部官員指，負責維持首都治安的成員將會配槍，至於協助警方管制交通及人流及負責社區重建等工作的人則不會配備武器。

總統特朗普早前聲稱下一個目標是芝加哥，傳媒報道，國防部正計劃部署國民警衛隊安排，消息指內部曾討論出動現役軍人。特朗普又說會擴大國民警衛隊的部署，將派駐紐約及巴爾的摩等地。多次抨擊特朗普部署計劃的巴爾的摩市長穆爾早前指，整體罪案率已經有改善，更邀請特朗普到市內視察。特朗普在社交平台回應時，形容巴爾的摩是失控及犯罪率高企的城市，敦促對方要肅清罪案，更聲稱可派國民警衛隊提供協助。

霍士新聞引述官員消息指，約1,700名國民警衛隊成員未來數星期會部署到全國19個州，協助國土安全部打擊犯罪和非法移民。

