【全國新聞】美國國防情報局長被革職 據報因伊朗核設施評估觸怒特朗普

美國國防部再對高官「開刀」，包括國防情報局局長。據報因機構評估美軍今年6月未有徹底摧毀轟炸伊朗核設施，說法跟總統特朗普不符，觸怒特朗普。民主黨人批評特朗普錯把情報當成忠誠度測試。

國防部在未提供原因下辭退三名高官，包括專門提供軍事情報的國防情報局局長克魯澤以及兩名高級將領，據報他們分別是海軍預備役部隊首長拉科爾和海軍特種作戰司令部指揮官桑兹。

《華盛頓郵報》報道，國防情報局局長克魯澤被革職，相信與6月空襲伊朗核設施的評估有關。

傳媒曾引述國防情報局初步評估指，行動只令伊朗核計劃進度推遲數月，引起總統特朗普激烈反駁，他聲稱設施已被徹底摧毀，白宮直指國防情報局的評估完全錯誤。

國防部長海格塞斯亦稱，評估只根據可信度低的情報。國防部接連整頓高層，2月時解僱曾聲援種族平等示威的美軍參謀長聯席會議主席布朗以及多名軍方高層。

參議院情報委員會民主黨的副主席華納批評事件令人憂慮，特朗普慣性把情報機關作為忠誠度測試，忽視本質是為保護國家安全，民主黨人要求國防部交代革除克魯澤等人的理由。

