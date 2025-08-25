【灣區新聞】特朗普指民主黨「摧毀」舊金山 將成為聯邦軍隊「清理」的城市之一（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

總統特朗普週五在橢圓形辦公室表示，民主黨「摧毀」了舊金山，而舊金山是他將動用聯邦軍隊去「清理」的城市之一。

這是特朗普對民主黨城市發起的最新攻擊，他曾表示，這些城市犯罪猖獗、管理不善。

特朗普本月稍早時，也將東灣奧克蘭和其他由非洲裔領導的城市列為動亂地區，並表示考慮派遣聯邦軍隊來維持治安。

他22日又表示，一些「城市失去控制」的民主黨人，已經致電請求聯邦政府提供協助，但他拒絕透露具體是哪些人。

根據美國刑事司法委員會的報告，今年上半年，全國犯罪率下降，華盛頓、奧克蘭以及舊金山等城市的領導人也紛紛表示，其城市的暴力犯罪率出現下降，以回應特朗普的言論。

舊金山市長羅偉在一份聲明中表示，市府已將街道安全和清潔作為其首要任務，並取得了明顯成果，包括犯罪率處於幾十年來的最低水平，遊客正在回流，舊金山在蓬勃發展。

