【灣區新聞】Napa縣Pickett山火持續蔓延 火場擴大至7千英畝

Napa縣的Pickett山火持續蔓延，燒毀面積已經近7千英畝，但由於有利的天氣，讓消防員在撲救方面也取得進展，目前火勢有約11%受控。

Pickett山火火勢至今燒毀近7千英畝，相等於六個金門公園，當局週六出動了1230人應對，當地酒莊業者也擔心煙霧對葡萄的影響。

加州消防局表示，大部分火勢向東面的Aetna Springs Road推進，但當局成功將火勢保持在控制線內。

消防指，由於有利的天氣，消防員在撲救方面也取得進展。

至於今次山火造成的損失仍評估中，當局在星期六亦也發出新的疏散令和警告，有190人收到疏散令，360人收到疏散警告，有處於疏散警告的居民正收拾行李。

居民Michael Hogan說：「有點糾結，因為你在這裡的時候很焦慮，但一旦離開又會焦慮，因為離開了，而且我們這裡有小偷，無論什麼情況都痛苦

好消息是，週六夜間和週日清晨的風勢相對平靜，還有少量霧氣和濕氣，吹進山谷有利撲救。

由於風向的原因，最濃的煙霧和最差的空氣質素都位於內陸地區，煙霧正向南逐漸向山谷地區移動，逐漸滲入北灣的山谷。

不過，只有住在這場山火東邊的人才會受到影響，住在西邊的人，好像Santa Rosa、舊金山（三藩市）等，則可能不會受到煙霧影響。

