【全國新聞】美國超過半世紀以來 移民人數首次出現淨減少（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

美國今年首半年錄得超過半世紀以來，首次移民人數淨減少，即是離開的移民比來定居的移民多，分析指，或與特朗普政府推行的強硬移民政策有關。

根據最近一項Pew研究中心的分析顯示，美國移民人數自1960年代以來首次出現下降，2025年上半年，美國的外國出生人口從1月的5,330萬，減少到6月的5,190萬，減少超過100萬人，這一趨勢被認為與特朗普再次執政後所推行的強硬移民政策有關，包括加強邊境執法、大規模遣返行動，以及限制非法入境者尋求庇護的權利。

尤其在南加州，聯邦政府展開了大規模掃蕩行動，僅在洛杉磯地區，就逮捕了超過4,400名無證移民。

支持者認為，這些政策恢復了邊境秩序，但勞工與學界專家警告，這樣的下降，可能對美國經濟構成長遠衝擊，因為勞動力市場日益依賴移民，加上本土出生人口下降，恐導致未來人手短缺。

儘管特朗普政府正試圖驅逐非法移民，有專家指出，美國移民政策經常出現循環模式，當經濟需要時開放移民，政治壓力大時驅逐移民，最後又因勞動力短缺而重新放寬限制。

