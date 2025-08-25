【全國新聞】教育部撤銷旨在協助英語非母語學生的教學指引

【KTSF】

聯邦教育部日前撤銷了針對學校如何為全美約500萬名非母語學生提供英語學習服務的重要指導，引發社區擔憂，英語還不流利的學生，可能在學校失去需要的支持。

華盛頓郵報是第一個報導教育部上週二悄悄撤銷了2015年發布的一封致同事的信，該信旨在確保為英語學習者服務的學區，根據1964年的民權法案第六章，為學生提供充分的資源。

不過教育部在回覆ABC美國廣播公司新聞網的聲明中則表示，該文件規定性過強，對各州管太多。

據華盛頓郵報報導，影響可達近500萬名學生，而其中許多人都是在美國出生。

有社區人士擔憂，該決定將取消聯邦政府的監督，導致學區選擇不再協助英語還不流利，還在學習英語的學生，雖然包括全美第二大學區，洛杉磯已表示，不會因此改變對英語學習者的支持。

