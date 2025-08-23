影評：《傳話人》如何掩蓋自己的身份幫人解難

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個有公司秘密的職員，透過一個中繼服務公司，要以安全的方式交出機密文件。期間卻也出現變數 。

Sarah 在一間生物科技公司工作。公司改造基因，創造出一種穀類食品，可以為貧窮國家的農業，提供巨大改革，但卻帶有有毒的副作用。但是公司仍要把這穀類賣出。因為這將大大推高公司上十億元的售價。Sarah 原本要把事實公諸於世，但後來決定把文件歸還給公司。條件是要公司停止騷擾她，並給予她一大筆封口費。Sarah 用的的一個中繼服務。這家公司是公司和個人之間的中間人。在紐約獨來獨往生活的Ash，成了這宗交易的中間人。他是透過一個幫助有通訊障礙的人，透過打字傳達訊息的服務，避過能夠被人追踪的手機短訊或電郵等，來傳達和接收訊息。但是事與願違，Sarah 也還是被公司派專家追踪。Ash 之後也親身介入，雙方展開一場角力戰。

電影用中繼服務傳達訊息的方法，能夠以零表情的方式說話，顯得冰冷，但也非常有效的製造緊張氣氛。飾演Ash 的亞裔演員Riz Ahmed，冰冷的外表掩蓋著他的一些人性弱點，有自然吸引人的魅力。但是為什麼這個人物會把自己參入到這場交易中，卻沒有令人滿意的交代。故事人物後來的轉折變化，也有同樣的問題。這是比較難說服觀眾的。

電影最後部分，演變出的追逐鏡頭。雖然要以動作來吧故事推向高潮，但似乎和故事原本的感覺不一。感覺到似乎是電影的弱點，但以懸疑驚悚片來說，電影還是做到了抓住觀眾注意力的這一點。

《傳話人 Relay》有足夠讓人們買票進戲院的吸引力。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://bleeckerstreetmedia.com/relay

“Relay” Review: Fixer uses relay service to protect clients

“Screening Room” reviews “Relay”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://bleeckerstreetmedia.com/relay

Now in theatres

