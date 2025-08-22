【全國新聞】國務院宣佈暫停向外國商業貨車司機發放工作簽證

【KTSF 張擎鳳報導】

美國國務院宣佈暫停向外國商業貨車司機發放工作簽證，事件涉及最近在佛羅里達州發生的一宗車禍。

國務卿魯比奧週四在社交平台X上發貼文指，國内日益增加的外國貨車司機數量，已經危害到本土人民的安全，並影響美國貨車司機的生計。

國務院沒有詳盡解釋為什麽會暫停向外國商業貨車司機發放工作簽證，但上個星期二，佛羅里達州發生了一宗致命車禍，一名印度裔男貨車司機，在佛州高速公路上違規調頭，導致他駕駛的貨車和另外一輛私家車相撞，最後私家車上的3人全部身亡。

經聯邦執法人員調查後，發現涉案貨車司機本是無證人士，之後獲得工作簽證，並在加州獲得商業貨車司機牌照。

美國貨車運輸協會本星期表示，支持國務院暫停簽證的舉措，但此前該協會已承認國内存在司機短缺的情況。

