【全國新聞】特朗普政府現正審查所有簽證持有人 違規者會被撤銷簽證或驅逐出境

【KTSF】

特朗普政府現正審查所有美國簽證持有人，以便找出當中是否有違規行為，違規者會被撤銷簽證，甚至會被驅逐出境。

國務院週三表示，正在審查超過5,500萬名持有美國簽證的外國人，以便找出當中是否有人違反移民規例，違規者將會被撤銷簽證，或被驅逐出境。

國務院書面回答媒體查詢時指出，所有美國簽證持有人，都會 “持續接受審查”，這項政策原本是針對參與親巴勒斯坦或反以色列的學生簽證持有人，但現已擴大至涵蓋所有類別的簽證。

國務院又說，違反簽證規例的行為包括逾期居留、犯罪、威脅到公共安全、參與任何形式的恐怖活動，或向恐怖組織提供支援等。

而審查範圍也擴大至包含損害美國利益的行為，如有反美觀點的言論，當中包括在社交媒體上的發言。

總統特朗普今年1月上任以來，就致力驅逐非法移民出境，現在就向簽證申請人施加越來越多限制和要求，包括簽證申請人必須親身面見移民官員。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。