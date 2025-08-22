【全國新聞】特朗普探訪華盛頓軍警 有人批蒙面執法製造恐慌

【有線新聞】

美國總統特朗普探訪首都華盛頓的軍警，聲稱聯邦政府的治安整頓行動已經成功，所有人都變得安全，但不少聯邦執法人員蒙面出勤被批評是製造恐慌。

特朗普到訪華盛頓特區的警局，慰勞被委派去協助市政府打擊罪案的國民警衛隊軍人和聯邦調查局等聯邦執法人員。他在沒提供證據支持下，宣稱上周起的整頓首都治安行動已經成功，「成效出現了，華盛頓煥然一新，好像變了另一個城市，這個首都將成為全球最佳。」

他送上薄餅和漢堡包答謝軍警努力，又聲稱收到很多居民來電致謝。「他們說『我們以前真的受不了』、『現在，我可以帶妻兒外出晚膳』，有人說他已經連續4晚外出，但過去4年都沒有外出。」

目前華盛頓街頭多處入夜會設置車輛檢查站，據報車上的人會被問及居留身份，有食肆訂座程式指行動展開後訂座率明顯下降。特朗普上周宣布向華盛頓特區部署國民警衛隊，並由聯邦暫時接管特區警察局，不少聯邦執法人員蒙面，更乘坐沒有警察局標誌的車輛執勤，被批評是製造恐慌。華盛頓民主黨籍市長鮑澤亦批評做法，指執法人員應向公眾表露身份。

行動亦針對無家者，拆走他們的棲物的地方，特朗普承諾向國會提出增加撥款改善華盛頓特區，包括重建行人路、清除街道塗鴉、提升公園草地質素等，聲稱可以比得上他旗下的高爾夫球場，但他未有交代涉及的撥款金額。

