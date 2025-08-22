【灣區新聞】奧克蘭華裔商會及社區組織強烈呼籲市府加強維持治安（視頻）

【KTSF 蕭永耀報導】

鑒於奧克蘭（屋崙）最近接連發生匪徒開車撞進店鋪盜竊事件，華裔社區的商會以及社區組織週四分別召開記者會，強烈呼籲市府加強維持治安。

週三清晨，賊人駕駛貨車衝撞奧克蘭華埠中心兩間銀行店面，擊碎玻璃並偷走其中一臺提款機，雖然沒有人受傷，但案件震動整個社區，令居民和商戶深感不安。

屋崙華商會董事顏安娜說：「10個有10個（僱主），最關心的都是警察和安全，沒有人來買東西，生意越來越少，便會沒有資金去交租交地稅，這對他們真的很重要，我們真的很需要警察幫忙。」

華商會認為，這不僅是財產損失，更是對社區安全與經濟穩定的衝擊。

屋崙華埠基金會主席陳錫澎說：「只有警察能夠幫助我們，保護小商業和居民，我們希望警察局能夠調派更多警察巡邏華埠，避免罪案發生。」

而在另一場市府與社區領袖的會議上，社區領袖社與警方也同樣強調對公共安全的重視。

屋崙華埠社區促進會（OCIC）主席莊錦鎮說：「過去兩年確實犯罪率持續下降，但犯罪仍然存在，這是一座大城市，就像其他都會一樣，難免會面對治安問題，市長因此特別抽出時間，並與多個部門首長，一起來與我們會面。」

奧克蘭警察局長Floyd Mitchell說：「這些犯罪對小商戶造成了嚴重衝擊，警察部門會繼續與業者合作，盡最大努力保護他們，同時追查嫌犯並立案，使他們承擔應有的法律責任。」

除了週三的銀行盜竊案，最近市內相繼有賊人用汽車，衝撞亞裔經營的珠寶店，盜竊裡面的財物。

多名商戶表示，如今顧客減少，營業受挫，整體氛圍與數年前相比大不相同。

社區領袖呼籲市府與警方更緊密合作，推行有效的防罪措施，並鼓勵公眾繼續支持小商戶，以維持奧克蘭華埠的活力與經濟命脈。

