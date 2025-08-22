【灣區新聞】Napa縣Pickett山火持續燃燒 火勢僅7%受控

【KTSF】

北灣Napa縣的Pickett山火持續燃燒，至週五早上火場擴大至超過2,100英畝，Calistoga市外圍一些居民需要撤離，截止週五下午，火勢只有7%受控。

加州消防局（Cal Fire）表示，這場山火是在週四下午爆發，很快向東南方向蔓延，從Calistoga附近的Napa谷，向著Pope Valley進發。

當局表示，山火沒有威脅Calistoga市，受影響的只是偏遠地區一些建築物。

當局已向Calistoga外圍地區約70名居民發出疏散令，另外向約500名居民發出疏散警告，受影響的居民可以到Calistoga社區中心和Crosswalk社區教堂求助。

當局稱，山火暫時沒有受傷或財物損毀報告。

在天氣炎熱下，當局預測火勢週五將進一步蔓延。

南加州本年初爆發災難性的特大山火後，加州今年的山火季節並沒有特別嚴重，今年以來，只有Gifford山火的火場超過十萬英畝。

