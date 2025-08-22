【灣區新聞】舊金山市長羅偉召開華埠里民大會 面對面解答市民問題（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山（三藩市）市長羅偉（Daniel Lurie）上任後，首次召開華埠里民大會，座無虛席，華埠居民及社區組織，面對面向市長提問有關無家可歸者庇護所、治安，以及非法塗鴉等問題。

市長羅偉週三下午在黃顯護遊樂場召開的里民大會（Townhall）超過200人參加，坐滿了會場，華埠居民和商戶，最關注的問題包括治安、無家可歸者危機，以及小商業資源。

CYC社區青年中心行政主任溫靜婷擔任大會的主持人，代表市民向市長以及政府人員發問，最多市民關注的是，本月初市參議會一讀通過的《全市公平設立庇護所過渡房屋以及精神服務》法令，提出要在分散全市各個社區設立服務無家可歸者的設施。

溫靜婷說：「許多問題都與此相關，尤其是在華埠，設立無家可歸者庇護所，或精神健康服務，請問市長你對這項立法的立場？」

市長羅偉說：「我們已達成良好的共識，將法令列入考慮，但並沒有強制要求，所以我們將繼續尋找設置合適的庇護床位。」

市長羅偉同時宣布，將在接下來的幾個星期內新增大約200個無家可歸庇護床位，並將分散在市內，週三已經開始實施這項計劃，在華埠市民追問下，羅偉承諾在設立任何庇護所前將與社區溝通。

市長羅偉說：「我們會一直與社區溝通，讓社區參與其中，我們一直有做到，包括在接下來的幾星期內，設立200張床位的計劃。」

在抽籤問答環節，居民和商戶有機會直接向市長發問。

有華埠居民說：「我想問市長，現在華埠有很多，包括我的住所附近，日日有無家可歸者在街上睡覺，令到我出門都不便。」

有華埠商戶說：「我的店鋪經常出現塗鴉，而且是同一群人所為，我們因無及時清除被加稅以及罰款，我們清除了塗鴉但又再出現。」

市長羅偉建議市民致電311舉報，這條熱線主要負責接聽市民投訴非緊急情況，例如噪音、塗鴉、非法倒垃圾等問題，有多種語言服務包括中文。

工務局總監也回應指，市府有一項叫做Opt-In Pilot的計劃，幫助小商業免費清除塗鴉。

舊金山工務局總監Carla Short說：「取決於你商業的位置，可能合資格加入這項計劃，但主要是商業走廊，如果提供地址我可以幫你查，如果選擇加入該計劃，我們可以將幫助你清除塗鴉，無需自行清除。」

警方承諾加派警員，在頻繁出現塗鴉的地點巡邏。

舊金山警察局代理局長長葉培恩（Paul Yep）說：「請舉報犯罪行為，拍下塗鴉的照片，我們部門有警員專責處理，連環塗鴉通常在實體鋪出現，警員可以從監控上辨認出，將這些案件聯繫起來，我們會起訴的。」

還有市民投訴，有人從食物銀行領取免費食物，在街上非法售賣等問題，工務局負責人表示會聯合其他市府部門，派人到華埠巡視了解情況。

