【全國新聞】國民警衛隊在首都巡邏時可攜槍械 特朗普指首都罪案率下降近9成

美國國防部長海格塞斯下令國民警衛隊在首都華盛頓巡邏時，可以攜帶槍械，總統特朗普就指，目前首都的罪案率下降了近9成。

海格塞斯指示，國民警衛隊在首都華盛頓巡邏時，可以攜帶槍械，標誌著特朗普對首都的警務干預升級。

國防部目前未有提供關於攜帶槍械的命令有任何其他細節，也沒有說明其必要性。

目前，近2千名國民警衛隊成員已進駐首都，本星期，數百名來自幾個共和黨主導的州士兵也會抵達。

到目前為止，國民警衛隊尚未參與執法行動，但主要任務是負責保護國家廣場，和聯合車站等地標建築，並協助控制人群。

特朗普指首都的犯罪率大幅下降：「之前極不安全，現在很安全了，幾乎沒有罪案，罪案數字下降87%，我要搞清楚餘下那13%在哪裡，因為我認為它並不存在，國民警衛隊的表現非常出色，他們正和警察合作。」

國防部陸軍上星期曾表示，軍隊不會攜帶槍械，而特朗普最初召集了800名哥倫比亞特區國民警衛隊成員，協助聯邦執法部門打擊首都的犯罪和無家可歸現象，至今有六個州的州長答應調派國民警衛軍到首都，協助維持治安。

