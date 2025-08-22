【加州新聞】加州有居民在南太浩湖露營後感染鼠疫

【KTSF 張麗月報導】

加州一名居民在南太浩湖露營之後，證實感染鼠疫。

根據El Dorado縣公共衛生部，一名南太浩湖居民在當地露營之後，確診染上鼠疫，是El Dorado縣自2020年以來，第一宗人類感染鼠疫確診個案。

患者正接受治療，在家康復中，當局相信，這名患者有可能在南太浩湖地區露營時，被一隻帶有鼠疫桿菌的跳蚤叮咬而染病。

縣衛生當局表示，鼠疫在加州許多地區自然存在，包括El Dorado縣的高海拔地區，因此衛生官員建議，在戶外活動時，特別是散步、遠足，或在譬如老鼠之類的野生齧齒動物出沒的地區露營時，要做好預防措施，保護自己和寵物。

衛生官員指出，如果接觸這些受感染的齧齒動物之後，通常在兩星期內就會出現病癥，包括發燒、噁心、虛弱或淋巴結腫大等症狀，就要立即看醫生。

衛生官員又說，人類感染鼠疫比較罕見，及早發現, 可以用抗生素有效治療，但如果不及時治療，有可能危及生命。

根據聯邦疾控中心（CDC），在美國，平均每年有七宗鼠疫個案，大部份在西部州份的偏遠地區發現。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。