【加州新聞】全美最佳公立高中排名榜公布 加州首十間高中兩間在灣區

【KTSF 黃恩光報導】

美國新聞及世界報導（U.S. News）公佈最新的全國公立高中排名榜，加州沒有一間高中名列頭十名，而在加州，排名最高的十間公立高中，有兩間在灣區。

U.S. News分析了全國一萬多間高中的數據，而定出最佳公立高中的排名，這些數據包括12年級學生考AP和IB大學入學試的合格率、考多少個科目、學校在所屬州份的標準評核試成績、學生畢業率，以及少數族裔和低收入家庭學生的成績等六方面，全國頭三名的公立高中，分別位於阿里桑那州、印第安納州以及田納西州。

至於加州頭十名的公立高中，有兩間在灣區，南灣Gilroy的Dr. T.J. Owens Gilroy Early College Academy高中，在加州排第八，全國排第64。

以100分為滿分，這間高中獲得99.64高分，所有學生都最少考一科AP，其中八成五的學生考到合格的成績，學生的閱讀良好水平和畢業率都高達百分之一百，四成學生來自低收入家庭，拉美裔學生佔學生總數的一半。

南灣聖荷西的Lynbrook高中，全州排第十名，全國排第86，這間高中有八成學生是亞裔，整體學生之中，來自低收入家庭的學生只佔6%。

舊金山（三藩市）的Lowell高中，在加州排第11名，全國排第88，Lowell高中超過一半學生是亞裔，全校接近四成學生來自低收入家庭。

加州排第一的Whitney高中，位於南加州Cerritos，這間高中在全國排第16。

如果大家想了解更多這個高中排行榜的詳情，包括所關注的高中在全國和加州的排名，可瀏覽：https://www.usnews.com/education/best-high-schools/search

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。