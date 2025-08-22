【全國新聞】加州議會通過州長選區重劃計劃 選民11月4日表決提案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州參、眾兩院週四通過州長紐森對加州的選區重劃計劃之後，紐森立即簽署，加州選民將在今年11月4日表決這項重劃選區提案。

州長紐森提出重劃選區，是因為德州在特朗普的推動下，要在明年的中期選舉之前，給德州共和黨人多拿下五個聯邦眾議院的議席，試圖讓共和黨繼續控制眾議院。

紐森的提案是回應德州已經通過的選區重新劃分計劃，加州如果也重劃選區的話，將會削弱共和黨在加州北部、中谷地區和南加州一些地方的勢力，預計可以在明年中期選舉，為民主黨拿下多五個眾議院議席。

加州最高法院已經駁回共和黨人提出延遲重劃選區的訴訟。

紐森說：「請大家睜眼看美國今年發生的事，我們是回應德州的事態，化解已發生的事，並給予美國人一個公平的機會，在一切平等下按同樣，我們玩的是一樣規則辦事。」

不容置疑的是，共和黨明年將成為眾議院的少數黨。

但是在德州和加州的行動之後，其他一些州也表示，會採取同樣的舉動，但是加州的情況和德州還有不同之處，德州重新劃分選區已成定局，而加州的計劃還需要選民表決。

特朗普週三祝賀德州議會通過選區重劃提案，他也鼓勵另外兩個共和黨領導的州，印第安納州和佛州也重劃選區。

另外，可能會這樣做的州還包括共和黨人領導的密蘇里和俄亥俄，以及民主黨人領導的紐約州。

