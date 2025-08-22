【灣區新聞】男子涉嫌在Livermore酒店槍殺兩人被捕（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

灣區週四有什麼罪案消息呢？聖荷西當局週三上午拘捕了一名23歲的男子，他涉嫌持刀數次砍向一名VTA公車司機。

當局表示 ，當時該名涉案男子在公車上反覆拉繩要求停車，當公車司機與他交流時，他變得咄咄逼人，拔出一把刀，多次砍向司機。

後來他從公車上逃跑，但很快就被警員拘捕，他面臨使用致命武器襲擊等重罪指控，而受傷司機正在接受治療。

而在奧克蘭，據《舊金山紀事報》報導，警方週四拘捕了男子Yonston Vazquez，他涉嫌在去年4月，在Livermore的La Quinta Inn酒店內槍殺兩人。

警方表示，在確定Vazquez認識其中一名受害者後，立即將他列為嫌疑人，並認為應該把他視為「持有武器且危險」。

警方經過近16個月的調查，終於找到了他，他於週三清晨在墨西哥被拘捕，並於當晚引渡回Livermore，現在面對兩項謀殺罪起訴，他目前關押在Santa Rita監獄。

Santa Rita監獄在2021年曾發生囚犯Maurice Monk死亡事件，Alameda縣地檢官Ursula Jones Dickson週四撤銷了對該監獄11名獄警和工作人員的大部份的控罪。

地檢官表示，她仍將起訴涉案的兩名縣副警長和一名前副警長，他們都被控虐待受扶養成年人，其中一人還被控偽造官方文件。

囚犯Monk的代表律師發聲明，對週四的判決表示不滿。

45歲的Monk因涉嫌擾亂治安而被捕，當時他正在接受糖尿病和精神分裂症的治療，他是在被監禁了大約一個月後，於2021年11月在牢房中去世，在他死亡約三天後，人們才發現他躺在一灘體液中。

2023年，Alameda縣同意與Monk的家人達成700萬元的和解協議，而負責Santa Rita監獄醫療服務的Wellpath公司，則於今年6月與Monk的家人達成250萬元的和解。

另一方面，在舊金山，53歲男子Dmitri Mishin被判多項罪名成立，包括仇恨犯罪和揮舞仿製槍械等控罪，他與2023年2月Richmond區一座猶太教堂發生的槍擊案有關，他目前仍被拘留，預計8月29日宣判。

另外，在Alameda縣，警方週三中午逮捕了一名涉嫌持紙條搶劫銀行未遂的男子，指他在Willie Stargell大道500號街區的一家銀行，遞給一名出納員一張恐嚇紙條，索要金錢，但銀行拒絕配合，男子隨即離開。

警方表示，在幾分鐘後，警方在Webster街附近找到並逮捕了這名男子。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。