【全國新聞】法官下令佛州「鱷魚惡魔島」移民拘留中心兩個月內關閉

一名聯邦地區法官下令要求在兩個月內，關閉位於佛羅里達州俗稱「鱷魚惡魔島」的移民拘留中心，理由是該處設施衝擊佛羅里達Everglade沼澤區的自然生態。

邁阿密地區的聯邦法院法官Kathleen Williams發佈一項初步禁令，禁止拘留中心再接收新的拘留者。

這次的訴訟由多個環保團體，與一個美洲原住民部落提出，他們指控聯邦政府和州府強行在受保護地區興建拘留中心，亦未有經過環境評估，涉嫌違反國家環境政策法，拘留中心落成後，有可能危害瀕危物種和水源的質素。

法庭文件顯示，法官認為，佛羅里達州官員未能清楚解釋，為什麽要在環保團體非常在乎的濕地上興建拘留中心。

法官亦表示，佛州和聯邦政府沒有根據聯邦法例的規定，在興建拘留中心前進行環評，分析拘留所落成後會帶來的影響，嚴重打擊環保團體，以及原住民Miccosukee部落在環境方面的利益，因此法官要求佛州政府在兩個月内關閉拘留中心。

但佛州政府已經在週四對這項判決提出上訴。

