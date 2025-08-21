【國際新聞】美歐達成貿易框架協議 美對歐貨品徵15%關稅或最優惠國稅率

【有線新聞】

美國與歐盟達成貿易框架協議，美方對歐盟貨品的關稅主要以15%的稅率為標準，歐盟則確認對美國產品開放市場，並作出投資承諾。

美國與歐盟發表聯合聲明，表示將以共同決心解決貿易不平衡，並釋出共同經濟力量的全部潛力，又形容是確實地展現雙方致力於公平、平衡、互惠的貿易投資。

歐盟表明打算消除對所有美國工業產品的關稅，以及給予美方海產和農產優待市場准入，並會率先延長對美國龍蝦進口的優待。

至於美國對歐洲產品的關稅，會採用15%或最優惠國稅率，當中較高的一項最優惠國稅率即指對一般世貿成員適用的稅率，9月1日起只會對部分歐洲產品徵收最優惠國關稅，包括天然資源、飛機及零件、藥品及製藥化學品。

雙方又同意再研究把其他對雙邊經濟和價值鏈均重要的產品，納入只徵收最優惠國關稅的範圍，美方又會確保對藥品、半導體及木材的關稅不高於15%。到歐盟推動立法，進一步對美國產品減免關稅後，美方還會減低對歐盟汽車和零件的關稅。

聯合聲明又提到，預計歐盟企業到2028年前將對美國戰略範疇的投資增加6千億美元，並增加採購美方軍事、防衛裝備。以加深跨大西洋防衛工業合作，以及北約的相互行動操作兼容性，並確保歐洲盟友有最先進和可靠的防衛技。

