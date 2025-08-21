【全國新聞】得州眾議院通過重劃國會選區 有利共和黨明年中期選舉

【有線新聞】

美國得州眾議院通過重劃國會選區法案，有利共和黨在明年中期選舉，擴大在聯邦眾議院的多數優勢。加州等民主黨州份都打算重劃選區，抵銷共和黨可能增加的議席。

「88票贊成、52票反對，眾議院第4號法案最終獲得通過。」

美國得州眾議院在民主共和兩黨爭持約半個月後，最終在全數88名共和黨州眾議員同意下，通過總統特朗普支持的重新劃分國會選區法案，預料法案於周四提交州參議院審議，若通過會交予州長阿博特簽署成法。

這項法案原定本月初表決，但數十名民主黨人集體出走到其他州，令州議會無法達到開會法定人數，試圖癱瘓表決程序。

阿博特一度下令拘捕和威脅起訴出走的民主黨人，到周一民主黨人終於肯重返得州開會，議長下令州議會大樓上鎖，任何議員離開需先取得同意書，並接受執法人員看管，防止他們再次出走。有民主黨議員不滿撕毀同意書，約200人亦到大樓抗議。

根據新法案，州內38個國會選區部分被指涉及按種族劃分的選區，會被縮減並合併，這些選區通常以西班牙和非裔選民為主，傾向民主黨。

新選區劃分將影響下年中期選舉，有利共和黨在得州奪取多5個聯邦眾議院議席，擴大在眾議院的過半數優勢。

民主黨控制的多個藍州已準備反制，加州州長紐森提交了選區重劃方案，旨在將五個共和黨席位劃歸民主黨，前總統奧巴馬表態贊同計劃。

其他民主黨州份，如馬里蘭、伊利諾伊及共和黨州份如佛羅里達、俄亥俄，都可能加入重劃選區的角力。

