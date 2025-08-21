【財經新聞】Target銷售持續下跌 行政總裁Brian Cornell明年2月離職

【KTSF 張麗月報導】

零售商Target由於銷售持續下跌，公司決定撤換行政總裁，改由內部職員接替。

Target 現任行政總裁Brian Cornell將於明年2月離職，他在Target擔任行政總裁已經11年，期間他負責監督Target店舖的翻新工程，以及專注營運網上銷售業務。

Cornell的離任並不令人感到意外，因為Target正面對連續三個季度的銷售下跌，以及來自同業，包括Walmart和Amazon等的激烈競爭。

此外，Target加入Walmart等同業零售商的行列，縮減企業的多元、平等及共融政策，因而在1月底受到消費者杯葛，影響到公司的銷售。

Cornell的空缺，將會由公司的營運長Michael Fiddelke接替，Fiddelke揚言，他上任之後，將會優先緊急處理三個領域，就是確保貨架上有充足的貨源商品、店舖必須清潔乾淨，以及投資在科技上。

