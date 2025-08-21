【灣區新聞】東灣華裔男子涉嫌槍殺父親 被控一級謀殺等罪

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Pleasanton一個華裔男人，涉嫌開槍殺死自己的父親，Alameda縣地檢處週三控告被告一級謀殺以及非法擁有製造爆炸物等嚴重控罪。

Alameda縣地檢處週三公佈，起訴28歲男人Lucas Chan，他涉嫌開槍謀殺61歲的父親Lance Chan。

地檢處指出，上星期五，Pleasanton警方收到涉及槍擊案的911報告，地點是Helpert Court一個住宅，警員到場發現一名男子中槍，送院搶救後不治，而死者就是被告的父親。

地檢處指出，被告涉嫌在他與父親居住的家裡向父親開槍，被告當場被捕，警方在案發現場搜獲多件自製的爆炸裝置，以及一個3D列印機和多枝幽靈槍，懷疑被告自製槍械。

地檢處控告Lucas Chan一級謀殺，要求不准被告假釋。

檢控官在法庭文件提出，被告涉嫌經過精心策劃，以及使用專業手法犯案，並且涉嫌利用受害人對自己的信任。

另外，控方在法庭文件指出，被告擁有殺傷力武器，對社區構成危險。

