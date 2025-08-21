【灣區新聞】San Mateo Hillsdale購物中心改建案獲准簡化審批流程（視頻）

【KTSF 萬若全】

San Mateo Hillsdale購物中心改建案，獲得加州住房社區發展部許可簡化審批流程。

開發商Bohannon Properties之前宣布計劃在未來幾年內，拆除Hillsdale購物中心的大部分建築，興建集商業、零售和住宅單元於一體的大型綜合建築，預計這片佔地44英畝的土地，將興建1,670個住宅單元，和200萬平方英尺的辦公和零售空間。

在過去，如此大型的項目，可能需要經過無數次市議會和規劃委員會的聽證會，但在參議員通過330號法案後，加州許多城市的大型項目，審批流程得以簡化。

該法案還保證在提交申請時收取某些費用，並遵守相關法規，旨在刺激住房生產，要獲得申請資格，申請人除其他標準外，還需要證明建築至少有50%是住宅用途。

而住房和社區發展部在8月12日的信中，確認Bohannon Properties的這項開發案，新增淨建築面積為107萬平方英尺，其中56.9萬平方英尺被指定為住宅用地，符合50%或以上的標準，《住房問責法》規定的住房開發項目資格。

不過有市民擔心，簡化審批流程將削弱市民的話語權，任何地方監督或與城市協商利益的權力都被剝奪。

