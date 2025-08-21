【灣區新聞】氣象局向東灣內陸地區發出今夏首個酷熱天氣警示

【KTSF 朱慧琪報導】

國家氣象局星期四起，對東灣內陸地區發出今個夏季首個酷熱天氣警示，國家氣象局預測，這個星期四至星期六，灣區將會出現熱浪，部份內陸地區將達到華氏90多至105度高溫。

國家氣象局對東灣內陸地區發出今個夏季首個酷熱天氣警示，酷熱天氣警示由星期四早上10時，至星期五晚上10時生效。

國家氣象局表示，從星期四到星期六，灣區部份內陸地區會出現熱浪，高溫預計介乎華氏90度至105度之間，Monterey和San Benito縣高地及偏內陸地區，還可能出現局部重大熱浪風險，炎熱乾燥的天氣，也讓內陸和高地的火險增加。

舊金山（三藩市）半島在星期四和星期五也可能受到影響，隨著海洋層壓縮可能出現輕微離岸風，氣溫可能比目前預報更高。

到了週日，強勁的海風將為舊金山降溫，不過東灣Contra Costa縣內陸、南灣和中央海岸部分內陸地區，仍可能維持熱浪。

在首府沙加緬度同樣出現熱浪，酷熱天氣警示將從週五上午11時，持續到週六晚上11時，氣溫會介乎華氏96至107度之間。

當局呼籲在戶外工作的人士，以及參與戶外體育活動的學生，要提防中暑，穿鬆身淺色的衣服，做好防曬準備，多喝水以及在陰涼的地方休息。

