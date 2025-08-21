【加州新聞】紐森提出重劃加州選區 州議會要先在8月22日前通過三項提案

【KTSF 歐志洲報導】

加州立法議員目前正在審核州長紐森對加州的選區重劃計劃，提案需要選民表決，而且審議期限相當緊迫，議員必須在8月22日之前通過州長的特別選舉提案。

州長紐森提出重劃選區，是因為德州在特朗普的推動下，要在明年的中期選舉之前，給共和黨從德州多拿下五個聯邦眾議員的議席，試圖保留聯邦眾議院的控制權。

紐森的提案是，要是德州重劃選區，加州也會這樣做，從地圖中可以看到，加州重劃選區的話，會削弱共和黨在北部、中谷地區和南加州一些地方的勢力，預計可以為民主黨拿下多五個議席。

但是要在加州重劃選區比德州複雜，計劃需要選民表決通過，而放在選票上之前，加州參、眾兩院必須先通過紐森的三項提案，這些提案包括：授權州府取代現有的聯邦眾議員選區、通過劃分出來的選區地圖，和為特別選舉設立一個基金。

這三項提案需要在8月22日之前通過，所以現在正由州參、眾兩院的撥款委員會審議，要是這兩個委員會通過，就可以交給參、眾兩院全院表決，預計最快將於週四舉行。

但是加州的共和黨人，則向加州最高法院提出抗議，表示加州憲法規定，提案必須給予三十天的時間，來給民眾和議員們研究提案內容，所以可能還會出現變數。

