【財經新聞】美國向400項鋼鋁衍生產品調高關稅50%

美國商務部即日起向逾400項進口鋼鋁衍生產品稅率增至50%，阻截規避關稅和振興國內產業。另外，財長貝森特估計美中經貿官員將於11月前再會面。

美國商務部宣布即日起提高對407項鋼鋁衍生產品關稅至50%，受影響的產品包括家電、牛油刀、嬰兒車、噴霧除臭劑等日常用品，亦涵蓋風力發電機、起重機、進口汽車排氣系統零部件及生產電動汽車所需的電工鋼。

商務部工業與安全事務副部長凱斯勒表示，擴大鋼鋁關稅的覆蓋範圍可堵塞規避關稅的渠道，有助推動美國鋼鋁產業持續振興。不過美國電動車生產商Tesla及部分外國車廠曾提出，美國國內鋼產量不足以應付生產需求。

華府6月時已向大部分進口鋼鋁加徵5成關稅，連同今次擴大清單，有分析按去年總進口海關估價，鋼鋁關稅將影響至少3,200億美元產品。並會波及製造業供應鏈，提高建築、汽車等行業生產成本。

至於美中經貿問題，美國財長貝森特接受霍士新聞訪問時稱中國是目前關稅收入的最大來源，美中就關稅問題有良好談判，相信雙方官員11月前會再度會面。

中美上月在瑞典斯德哥爾摩舉行第三輪經貿會談，確認延長暫緩互相加徵關稅安排90天。

