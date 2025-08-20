【國際新聞】特朗普表明不派地面部隊到烏克蘭 指大致預備好俄烏領袖雙邊會談

【有線新聞】

美國總統特朗普表明，不會派地面部隊進駐烏克蘭作為安全保障，而是提供空中支援。又指大致預備好俄烏領袖雙邊會談，白宮正研究在匈牙利或瑞士舉行。

特朗普和烏克蘭總統澤連斯基，在白宮磋商俄烏戰事及對烏克蘭的安全保障後，特朗普接受霍士新聞訪問時強調，以總統身份保證，一旦俄烏達成和平協議，不會派地面部隊進駐烏克蘭提供安全保障。但美國願意提供空中支援，並協助歐洲國家支援烏克蘭。

白宮則稱，華府願意擔當協調角色，國務卿魯比奧會率領工作組，未來數日開會擬定安全保障框架。

俄烏領袖何時會談及能否達成協議結束戰事是另一焦點，特朗普承認俄羅斯總統普京可能不想達成協議，未來數周應會更清楚，重申烏克蘭不能奪回2014年已被俄羅斯吞併的克里米亞和加入北約。

特朗普透露大致預備好普京與澤連斯基單獨會談，覺得自己不加入會較好，白宮指普京已答應出席。

華府正尋找峰會場地，傳媒引述白宮官員指，初步考慮在匈牙利或瑞士舉行，有官員說特朗普已致電匈牙利總理歐爾班磋商安排。瑞士則稱願意舉辦峰會，就普京被國際刑事法院通緝，政府可作出特別安排。

俄羅斯外長拉夫羅夫說不會拒絕任何解決烏克蘭問題的工作，但強調要謹慎預備兩國高層級會談。他再次批評北約不斷向東擴張，破壞對俄羅斯的保證是造成烏克蘭危機主因之一。

