【灣區新聞】Santa Clara縣搗破大型有組織零售盜竊團夥 逮捕8嫌犯

【KTSF 陳爍嘉報導】

南灣聖塔克拉拉縣搗毀了一個大型有組織的零售盜竊團夥，逮捕了8名嫌犯，並追回了大量零售商品。

聖塔克拉拉縣警方週二發通告表示，他們於上週二，在對聖荷西五個地點執行搜查後，逮捕了這8名嫌犯，並追回了與T.J. Maxx門市一系列盜竊案相關的被盜財物，價值超過38萬元。

今年5月，T.J. Maxx的調查人員向縣警辦公室通報了一個有組織的盜竊團夥，他們表示，該團夥針對灣區多家門市，有時一天盜竊數次，這些被盜商品會重新出現在聖荷西的跳蚤市場上被出售。

警方經過持續數月的努力，最終鎖定了16名嫌疑人，並找到了五個存放或販賣贓物的地點，包括四處住宅和一個儲藏室。

在搜查行動中，警方追回贓物以及非法毒品，逮捕了這8名嫌犯，他們的年齡從19歲到66歲不等，被控犯了有組織的零售盜竊、共謀、重大盜竊和接收贓物罪。

另外還有3名已知身份的嫌犯，和5名身份不明的嫌犯仍然在逃。

這個犯罪團體至少與80起盜竊案有關，並造成了超過5.3萬元的損失。

任何掌握有助於抓捕嫌犯的信息的人，請聯繫警方。

https://www.facebook.com/santaclarasheriff/posts/pfbid0veuQ1SGPWm5qQAabX7kN9yWs1CNuzYbZzkAGZetayquD1foP5MNXR9XdhPJeP85ul

