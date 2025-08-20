【灣區新聞】灣區捷運乘客可用信用卡在車站閘門付車費 不需買路路通卡（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

從週三開始，乘搭灣區捷運（BART）的民眾，可以用信用卡打開車站閘門來付車費，並不需要買路路通卡。

運BART的乘客目前是用存有車資或月票的方式，用路路通卡觸碰感應器，打開閘門進入車站，從8月20日開始，付車資搭捷運有新的選擇，就是用信用卡或銀行扣帳卡觸碰感應器支付車資。

都會運輸委員會主席Sue Noack說：「我們現在推行”tap and ride”的計劃，這可以使得乘搭公共交通工具更加簡單化和更加方便，尤其是到灣區來的遊客，和那些年紀比較大而沒有路路通卡的民眾。」

舊金山國際機場當局歡迎這項新措施，指機場的5400萬旅客可以從中受惠。

而目前從路路通買月票，或取得折扣車資的民眾，則還是可以使用實體的路路通卡，或存放在手機的路路通。

BART是灣區不同的交通系統中，率先推行使用這個付車費的方式，而使用其它公共交通系統的乘客，目前還得依賴路路通卡。

都會運輸委員會表示，將會陸續的在其它的公共交通系統推出這種付費方式，但是沒有給予一個時間表。

當局也發出一些提示，就是乘客應該把要用的銀行扣帳卡或信用卡，從皮包單獨拿出來觸碰感應器，來避免超過一張信用卡付錢。

而所有普遍使用的信用卡，包括Visa、Mastercard、Discover和American Express，BART都會接受。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。