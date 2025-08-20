【灣區新聞】舊金山用藥過量死亡人數連續四個月下跌後 7月回彈（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）公共衛生局公佈的新數據，市內用藥過量而死亡的人數，經過四個月的下跌趨勢之後，在7月份回彈，7月有51人死於用藥過量。

公共衛生局指出，7月的51人用藥過量死亡的數字，和6月的45人比較上升了12%，而今年頭7個月和去年同時期比較，則少7人因為這個原因死亡，今年頭7個月的總數是412人，當中大約75%的禍首是芬太尼，去年全年有635人用藥過量死亡。

舊金山公共衛生局長Daniel Tsai說：「就像每個月我來公佈這數字一樣，我要強調每一個用藥過量死亡的案例都是可以避免的，也是不能接受的，我們在還沒有見到有戲劇性的結果轉變前，都不會感到滿意。」

市長羅偉的目標是根除所有用藥過量死亡的事件，而為了要把這個數字降到最低，市府要透過名為「Living Proof」，意思是「活生生的證據」這項運動，用真實的戒毒例子，來鼓勵對藥物有依賴性的人接受治療。

這些真實的個案中，Alyssa Ibarra說，自己是在22歲時腳踝受傷，開始對止痛藥產生依賴，後來在生孩子之後問題加劇，但是她在接受治療之後，自2021年開始就沒有再用藥。

而Joel Yates則說，自大學期間開始用有毒藥物，來克服外來和社會壓力，後來因為腎臟受損而要進急診室，現在已經8年沒有使用。

衛生部就是要用這些真實的案例，在社交媒體、告示板和巴士站等地方的廣告，來鼓勵人們接受治療。

