【灣區新聞】奧克蘭再有珠寶行被持槍賊人開車撞毀 洗劫一空

【KTSF 李嘉怡報導】

東灣奧克蘭（屋崙）週一光天化日下，又再有一間珠寶行被持有槍械的賊人開車撞毀，並洗劫一空。

奧克蘭警方向本台證實，案件發生在週一下午1點45分左右，位於東湖區小西貢International大道735號，一間開鋪大約半年的Kim Tin珠寶行。

警方接報後到達現場時，發現珠寶行被嚴重損毀，包括店門前的鐵閘被撞爛，櫥窗玻璃被打碎，店內的展示櫃被推倒，物品散落在地。

警方表示，部份涉案匪徒持有槍械，闖入珠寶行打劫後棄車逃走。

珠寶行門口週二已經用木板封起，停止營業，鐵門和牆上仍有被損壞的痕跡，地上殘留部份金屬和瓷磚碎片。

珠寶行東主的兒子Jason Dow週一接受本地五號電視台訪問時表示，案發時只有他的父親在店內。

Jason Dow說：「我非常擔心父親的安全，因為在灣區發生過，很多類似珠寶行被搶劫的案件，而且很多宗案件都有人死亡。」

珠寶店東主表示，事發時見到有一輛白色的貨車撞入店鋪，大約有八個人戴著滑雪面罩，進入店內後用錘仔打爛珠寶櫃，店家身上有擦傷和割傷。

Kim Tin珠寶行東主說：「突然傳來一聲巨響，砰的一聲，有一個人在我後面用槍指著我，我很害怕，但我知道他們不想讓我死。」

店東表示，疑犯搶走所有的珠寶和現金後，由其它車輛接應逃走，涉案的貨車停留在現場，之後被警方拖走。

Jason Dow表示，這間珠寶行開業只有六個月，花費了他父親畢生的積蓄去裝修，他們計劃籌款重開，但目前沒有足夠的資金，因此只能被迫停業。

奧克蘭華埠也發生過同類案件，7月富興中心Webster街夾9街的生生珠寶行，凌晨被匪徒開車撞入，撞爛鐵門與櫥窗試圖入內打劫，但未能得手。

對於最近發生在奧克蘭多宗針對珠寶行的搶劫案件，屋崙華商基金會主席陳錫澎表示：「 屋崙華埠幸好算是安全，因為曾經發生過類似情況，但近期發生之後，劫匪來到之後雖然也用車撞，撞不爛門後警方增加巡警在華埠，所以賊人去到華埠外的珠寶行。」

當局呼籲民眾，如果知道案件有關信息，可致電(510) 238-3326，聯絡警方專門負責搶劫部門。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。