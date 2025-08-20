【灣區新聞】灣區將迎熱浪 預測週四週五最炎熱

【KTSF 黃恩光報導】

灣區即將出現熱浪，預測這個星期四和星期五最炎熱，國家氣象局對部分地區發出這個夏季首個酷熱天氣警示。

灣區這個夏季普遍氣溫都低過同期正常的溫度，但一股強大的高氣壓將會帶來熱浪，星期四和星期五，最高溫度將較同期正常氣溫高華氏五到十度。

國家氣象局對東灣內陸地區，包括Concord、Livermore、Pleasanton、Dublin等城市，以及南灣地區，包括聖荷西、Cupertino、Milpitas、Gilroy、Morgan Hill，發出今個夏季首個酷熱天氣警示。

預測星期四，Concord最高氣溫華氏108度，南灣Morgan Hill 106度，中谷以及沙加緬度地區，日間氣溫亦將突破100度。

當局呼籲大家要有心理準備，因為之前的日子都比較清涼，所以會特別不習慣炎熱的天氣，在戶外工作的人士，以及參與戶外體育活動的學生，要注意防止中暑。

穿鬆身淺色的衣服，做好防曬準備，多喝水，以及在陰涼的地方休息。

酷熱天氣警示由星期四早上10點至星期五晚上10點生效。

