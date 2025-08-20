【全國新聞】首款家用噴鼻式流感疫苗正式上市（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

去年獲聯邦食品及藥物管理局（FDA）批准的阿斯利康藥廠，首款家用噴鼻式流感疫苗正式上市予市民訂購。

首款獲批上市的家用噴鼻式流感疫苗，是由阿斯利康藥廠生產，名為FluMist，現在可在包括加州在內34個州在網上自行訂購，並會以Flumist Home品牌送貨上門。

這款疫苗可供50歲以下的成年人自行接種，並可在父母或護理人員的幫助下，替2歲或以上的兒童接種。

在訂購時需要增寫一份簡短的醫療篩查問卷，並需由持牌醫療提供者審核後，才可寄出處方疫苗。

購買家用噴鼻式流感疫苗需支付8.99美元的費用，而大多數的保險將會涵蓋費用。

FluMist其實已在市場上銷售超過20年，並在2003年得到首次FDA批准，並於2024年9月獲FDA開綠燈，批准可以家居自行施打。

專家表示，這種自行施打的新選擇，可以在關鍵的時期幫助改善疫苗接種率。

