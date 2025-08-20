【全國新聞】司法部調查首都華盛頓警方有否造假犯罪數據

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部正調查首都華盛頓警方有沒有造假犯罪數據。

在控制警察部門的問題上，特朗普政府與首都城市之間的紛爭正在升級，總統特朗普指控首都的治安已經去到失控的地步，但當地市長就指首都的犯罪率已經明顯下降，對此，聯邦司法部已經展開調查，究竟首都華盛頓警方有沒有操縱造假犯罪數據，暫時未知這指控違反甚麽聯邦法例，市長辦公室也拒絕作出評論。

另一方面，有更多的國民警衛軍陸續進駐華府，大約三、四百名來自西維珍尼亞州的國民警衛軍週二開始抵達首都，另外還有其他五個共和黨主導的州份，也計劃在未來幾天調派國民警衛軍到首都。

截至週一為止，已經有近900名國民警衛隊人員在首都市內執勤，擔任巡邏任務，有部份人員駐守在市內的大都會車站，但預料不會在罪案率高的地區巡邏。

