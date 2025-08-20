【全國新聞】華府擬塗黑美墨邊境圍牆 稱墻身吸熱可阻非法移民攀爬

【有線新聞】

美國國土安全部長諾姆宣布將為整個美墨邊境圍牆塗上黑色，令牆身容易吸熱，阻止非法移民攀爬，強調這是總統特朗普的要求。

美國國土安全部長諾姆示範為美墨邊境圍牆塗上黑色油漆，稱這可令牆身容易吸熱，高溫下變得燙手，非法移民更難攀爬。「沒有邊界的國家根本不是國家，我們非常感激我們的總統明白這一點，且懂得安全的邊界對國家未來至關重要。」

諾姆特別提到為圍牆「上色」是總統特朗普的要求，這亦可避免鋼製牆身生鏽，諾姆同時稱會為圍牆加裝鏡頭和感應器。

國土安全部稱暫時不能透露圍牆塗黑的預算成本，避免影響日後招標，損害納稅人利益。

有網民則認為，既然特朗普政府聲稱非法移民人數已大幅下跌，質疑工程是否有必要，又提出只要戴上手套就可化解燙手的問題。

特朗普早在首個任期已提出塗黑計劃，認為可令圍牆加熱及外觀上更具威勢，但工程估計要額外花費5億美元，軍方高層和邊境部門當時反對，認為是不必要及成本太高，長遠也難以保養。

隨著特朗普重返白宮，華府不但會重啟「上色」計劃，亦會利用《大而美法案》預留的465億美元擴建及完善圍牆。

