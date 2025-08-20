【全國新聞】華府擬塗黑美墨邊境圍牆 稱墻身吸熱可阻非法移民攀爬

【有線新聞】

美國國土安全部長諾姆宣布將為整個美墨邊境圍牆塗上黑色，令牆身容易吸熱，阻止非法移民攀爬，強調這是總統特朗普的要求。

美國國土安全部長諾姆示範為美墨邊境圍牆塗上黑色油漆，稱這可令牆身容易吸熱，高溫下變得燙手，非法移民更難攀爬。「沒有邊界的國家根本不是國家，我們非常感激我們的總統明白這一點，且懂得安全的邊界對國家未來至關重要。」

諾姆特別提到為圍牆「上色」是總統特朗普的要求，這亦可避免鋼製牆身生鏽，諾姆同時稱會為圍牆加裝鏡頭和感應器。

Today marks seven months of @POTUS Trump’s second term. When we got to work, America faced the worst border crisis in history. Today, that crisis isn’t just under control— it’s been obliterated. This wall is part of the difference. Too high to climb. Too narrow to squeeze… pic.twitter.com/pPxfVWVSCU — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) August 20, 2025

國土安全部稱暫時不能透露圍牆塗黑的預算成本，避免影響日後招標，損害納稅人利益。

有網民則認為，既然特朗普政府聲稱非法移民人數已大幅下跌，質疑工程是否有必要，又提出只要戴上手套就可化解燙手的問題。

特朗普早在首個任期已提出塗黑計劃，認為可令圍牆加熱及外觀上更具威勢，但工程估計要額外花費5億美元，軍方高層和邊境部門當時反對，認為是不必要及成本太高，長遠也難以保養。

隨著特朗普重返白宮，華府不但會重啟「上色」計劃，亦會利用《大而美法案》預留的465億美元擴建及完善圍牆。

